Челябинск, 26 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Более 500 спортсменов приехали на закрытие сезона по гребле на байдарках и каноэ, которое состоялось на Шершневском водохранилище 25 сентября в рамках открытых спортивных соревнований и первенства Челябинской области «Чемпионат Урала», передает корреспондент ИА REGNUM.

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География, традиционно проводимого мероприятия в этом сезоне существенно увеличилась. Вместе с представителями Урала, прибыли участники команд спортивных клубов, ДЮСШ, СДЮСШОР краев, областей РФ, ближнего зарубежья.

«В этом году желающих было столько, что мы реально даже начали волноваться — сможем ли всех принять. Получилось рекордное количество участников, очень много талантливых молодых ребят. Из других регионов спортсмены едут, чтобы именно посоревноваться с сильными южноуральскими гребцами», — отметил президент Федерации по гребле на байдарках и каноэ Челябинской области Василий Рыбаков.

Участники заплывов состязались на дистанции 500 метров. Вместе с начинающими воспитанниками клубов в состязаниях приняли участие титулованные спортсмены, такие как Антон Васильев — участник двух Олимпиад, чемпион мира среди юниоров в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. На последнюю Олимпиаду в Рио Антон не прошел отбор, но зато был приглашен в российскую сборную уже в качестве тренера.

«Есть много чем поделиться с ребятами-юниорами. Интересно попробовать себя в новой роли тренера. Теперь свои знания, какой-то опыт нужно передать детишкам, чтобы у них получалось, занимали первые места, Россию отстаивали», — сообщил Антон Васильев.

Много на соревнованиях было детей спортивной школы по гребле на байдарках СДЮСШОР №11 Челябинска. Дети с энтузиазмом и ответственностью приехали на соревнования вместе с родителями, которые выступали и в качестве помощников, и болельщиков. Для многих юных спортсменов это были первые официальные старты. Тренеры подрастающих гребцов отметили, что приобщение к соревнованиям скажется на характере, позволит почувствовать дух состязаний.

Прошедший сезон для гребцов Южного Урала выдался одним из самых «урожайных», на российских и международных турнирах ими завоевано 66 наград. Например, челябинец Ян Каваляускас, выиграл чемпионат мира среди юниоров. Отметились в составе российской сборной и южноуральские девушки. Кстати, женское каноэ будет впервые включено в соревнования на Олимпиаде в 2020 году, и за четыре года, при набранном темпе, нынешние юниоры смогут попасть уже на взрослые соревнования в столицу Японии — Токио.

Отметим, в Челябинске турнир гребцов проходил 24 и 25 сентября. В программе соревнований прошли предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 500 метров. Также в состязаниях приняли участие команды на лодках класса «Дракон».