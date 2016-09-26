Варшава, 26 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Представители государств Евросоюза, не входящих в зону евро, проведут встречу в Варшаве по инициативе польской стороны. Делегаты из Польши, Дании, Чехии, Хорватии, Румынии, Швеции, Болгарии и Венгрии обсудят последствия выхода Великобритании из состава ЕС, передает 26 сентября RT.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Участниками встречи, намеченной на 26 сентября, станут представители премьер-министров, МИД и министерств финансов стран, не входящих в еврозону. Как отметил замглавы МИД Польши Конрад Шиманьский, в Варшаве намерены обеспечить хорошие каналы коммуникации между государствами вне еврозоны, чтобы их позиция в обсуждении будущего европейской валюты была выражена ясно.

Как пояснил Шиманьский, Brexit привел к изменению баланса сил между странами еврозоны и теми, кто в нее не вошел.

«Мы крайне заинтересованы в оздоровлении ситуации в зоне евро и поддерживаем необходимые реформы, но мы должны обратить пристальное внимание на сохранение целостности общего рынка, который для нас является ключевым экономическим аспектом ЕС», — отметил он.