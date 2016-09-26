Москва, 26 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. 80% жителей России согласны с мнением о том, что в стране сейчас экономический кризис. Практически у половины опрошенных (46%) сохраняется уверенность в том, что кризис будет длительным. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

Каждый шестой работающий респондент (17%) отметил задержки в выплате заработной платы себе или членам своей семьи. 49% надеются, что в ближайшее время этого не случится. Каждый четвертый (23%) говорит об уменьшение зарплаты.

Рост цен на товары и услуги на 15%-30% отмечают 35% опрошенных, на 30%-50% — 33%.

Опрос проведен 26 — 29 августа 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.