Москва, 26 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В теме дискуссий о якобы ужесточении контроля в интернете многое не соответствует действительности. Об этом 26 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас пока еще, насколько я понимаю, конкретных результатов нет, и вот эти все темы — они, скажем так, пока отображаются в СМИ в плане очень оживленной дискуссии, многое не соответствует действительности, многое выходит в СМИ в гипертрофированном виде», — сказал Песков.

По его словам, не нужно «излишне предаваться эмоциям, нужно просто подождать, когда завершится работа, когда будут выполнены поручения президента Российской Федерации и когда те, кому было поручено это делать соответствующим образом, проинформируют общественность».

Песков подчеркнул, что в настоящий момет «ведется работа, после того, как принят так называемый «пакет Яровой», он был подписан президентом с соответствующим перечнем поручений, и согласно этим поручениям, в настоящее время Минсвязи ведет активную работу с участием специальных служб, операторов связи, провайдеров с тем, чтобы определить вот эти параметры работы во исполнение этой части законодательства».

Напомним, 6 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна использовать любые возможности для обеспечения безопасности граждан.

«Вы были одним из авторов закона о хранении данных операторами. Вы знаете, сколько было вопросов. Мы должны использовать любые возможности для обеспечения безопасности граждан. Вместе с тем, нужно не разрушать бизнес операторов», — сказал Путин депутату Госдумы Ирине Яровой.

Он попросил Яровую «смотреть, что происходит»: «И если увидим, что, если есть решения, которые оптимально решат задачу, то, может, можно будет внести коррективы».