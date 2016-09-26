Красноярск, 26 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум.



Фото Красноярского ИЦАЭ Заседании красноярского экспертного клуба «Комитет развития»

На заседании красноярского экспертного клуба «Комитет развития» политики и представители экспертного сообщества обсудили перспективы развития гражданской активности в Красноярском крае.

Одна из организаторов сибирской гражданской школы «Енисей» рассказала об опыте своеобразного «насаждения гражданского общества сверху», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В рамках школы проводились тренинги и семинары, призванные просветить население, а также направить его социальную активность в нужное русло.

Развивая эту тему, доктор философских наук Наталья Копцева отметила, что заказчиком программ гражданского образования может являться не только государство, но и частный инвестор. «Заказчиком, участником и элементом системы гражданского образования является как государство, так и коммерческий сектор, а также некоммерческий сектор и средства массовой информации. Я думаю, что на наших глазах эта тема гражданского образования будет вырастать, будет расти ее значение. Думаю, что конечная цель таких проектов — увеличение социального доверия», — подчеркнула она.

По мнению участников заседания, тема гражданского общества, гражданской активности приобретает особую актуальность на фоне рекордно низкой явки на выборы 18 сентября.

Профессор Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, преподаватель теории социального благополучия Юрий Москвич, обращаясь к присутствовавшим на обсуждении депутатам «Единой России» Юрию Швыткину и Вере Оськиной, заявил, что во власть, в структуры партии должны быть допущены гражданские активисты. «Есть такое понятие «человеческий капитал, эмоциональный капитал». Что партия сделала для этого? Президент прямо говорил, что во власть должны прийти гражданские активисты. А какие партии это реализовали?» — сказал он.

Журналист Александр Чернявский высказал предположение, что именно не обласканные партиями гражданские активисты «подали населению сигнал не ходить на выборы».

Напомним, на выборы 18 сентября в Красноярском крае явились менее 32% избирателей. Это рекордно низкая явка: на выборах 2011 года она составила порядка 42%. Неудивительно, что власть озабочена повышением гражданской активности населения, под которым понимается хождение на выборы и участие в различных бюрократических инициативах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в Красноярском крае по федеральным спискам лидирует «Единая Россия», за которую проголосовали 39,78% проголосовавших, ЛДПР получила 18,09%, КПРФ — 12,58%, «Патриоты России» — 8,94%, «Справедливая Россия» — 5,1%». Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог. По одномандатным округам наибольшее число голосов также у «Единой России». Юрий Швыткин набрал 49,94%, Петр Пимашков — 34,2%, Виктор Зубарев — 41,48%, Раиса Кармазина — 55,9%.