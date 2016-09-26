Елец, Липецкая область, 26 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Липецкой области по факту гибели двух несовершеннолетних детей при пожаре в частном доме возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Как уже сообщало ИА REGNUM, жилой дом загорелся рано утром 26 сентября в городе Елец на улице Колхозной.

Ada Be Пожар в здании

После ликвидации пожара под завалами были обнаружены тела двух мальчиков — близнецов 2004 года рождения. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливается очаг возгорания и причины пожара.

Пока следователи предполагают, что в момент возгорания дети находились в доме одни без присмотра. В рамках расследования уголовного дела будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, результаты которых помогут установить причины пожара и смерти детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, огонь повредил кровлю двух домов и внутреннюю отделку двухэтажного дома по всей площади. Были опасения, что огонь мог перекинуться на соседние дома, поэтому жильцов из них эвакуировали. Пламя полностью потушили в 07:45, сейчас спасатели разбирают завалы.