Ставрополь, 26 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае сформируют четырехкратный запас лекарств от гриппа и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья 26 сентября.

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Фонд лекарств будет сформирован в лечебных учреждениях региона и сети государственных и муниципальных аптек. Он включит в себя противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Соответствующие поручения даны министерству здравоохранения края и главам муниципальных образований.

Напомним, в прошлом году жители региона жаловались на нехватку определенных препаратов в сезон гриппа в муниципальных аптеках. Продавцы предлагали аналоги отсутствующих препаратов, стоимость которых, порой, кратно превышала запрашиваемый препарат. В результате жителям края пришлось тратить больше средств на лечение и профилактику гриппа.

Вместе с тем, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о ходе предсезонной иммунизации населения против гриппа. Для иммунизации в край поступило свыше 716 тыс. доз противогриппозных отечественных вакцин, в том числе для вакцинации взрослых — «Гриппол», для детей — «Гриппол плюс» и «Ультрикс».

В календарь прививок включены дети с 6 месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, пенсионеры и призывники. Также прививки должны обязательно сделать те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В управлении подчеркнули, что грипп сейчас часто проходит с тяжёлыми осложнениями. В текущем эпидемическом сезоне по прогнозам Всемирной организации здравоохранения на территории северного полушария будут циркулировать два новых штамма, все они включены в состав отечественных вакцин против гриппа.