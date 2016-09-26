Москва, 26 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Кремле не знают о якобы существующих планах по назначению главы «Росатома» Сергея Кириенко на должность первого замглавы администрации президента, который, как считается, курирует российскую внутреннюю политику. Об этом 26 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Tumisu Неизвестный кандидат

«Как и самому Кириенко, мне об этом тоже ничего не известно», — сказал Песков.

По его словам, имя нового «куратора внутренней политики» взамен ушедшего в Госдуму Вячеслава Володина будет озвучено в ближайшее время: «Как вы знаете, естественно, мы никогда не анонсируем. Как только будет указ о назначении нового куратора внутриполитического блока, мы, соответственно, вас проинформируем. Я считаю, что, так или иначе, в ближайшие дни это будет».

Песков констатировал, что имя претендента на должность первого замглавы администрации президента будет объявлено максимум в начале октября: «Я думаю, что в любом случае можно сказать, что с большой долей вероятности в течение дней десяти, наверное, мы с вами увидим все необходимые указы президента, по логике».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал на пост спикера Госдумы первого замглавы администрации президента РФ Вячеслава Володина. В начале 90-х Вячеслав Володин работал на руководящих должностях в администрации Саратова. Впоследствии становился депутатом Госдумы III, IV и V созывов, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года являлся заместителем председателя Госдумы.