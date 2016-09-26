Волгоград, 26 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Волгограде еще один проблемный дом, возведение которого было заморожено пять лет назад, будет достроен. Как сообщили ИА REGNUM в областной инспекции Госстройнадзора 26 сентября, речь идет о долгострое на улице Лавочкина, 7 в Ворошиловском районе областного центра.

77metrov.ru Дольщики

Завершит начатые и замороженные из-за финансовых трудностей в 2011 году недобросовестным застройщиком работы ООО «Строительная компания «Пересвет-Юг». Переговоры по переводу прав застройщика, по урегулированию спорных вопросов с участниками долевого строительства местные власти с компанией уже провели. В настоящее время стройка возобновилась. Новые квартиры участники долевого строительства получат в конце следующего года — к этому сроку планируется сдать объект в эксплуатацию.

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Обманщице дольщиков в Волгограде потребуют более жесткого приговораПродвигается и достройка дома № 7 по улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда, его сдача намечена на август 2017 года. Ранее объект возводила, но не достроила компания «СУ-155».

Добавим, что еще три «проблемных» многоэтажки уже сданы в жилом комплексе «На Набережной» в Волжском. Произошло это счастливое и долгожданное для 56 семей событие в середине сентября. Строительство трехэтажных жилых домов на улице Набережной началось в 2013 году компанией «СУ-155» на условиях долевого участия граждан. Однако их возведение, как и сдача других жилых объектов в еще 14 регионах России, оказалось под угрозой из-за экономических проблем застройщика.

До конца года в этом комплексе планируется сдать еще два объекта. Недостроенный компанией «СУ-155» дом в Волгограде планируется сдать в августе 2017-го.Напомним, в текущем году были достроены шесть «проблемных» объектов, возводимых с участием средств 390 граждан. До конца года планируется достроить еще девять многоэтажек, возводимых с привлечением средств 992 человек. По итогам прошлого года были сданы в эксплуатацию семь «проблемных» домов. Квартиры в собственность оформили 444 дольщика.

Отметим, что, несмотря на предупреждения, доверчивые граждане продолжают попадаться на удочки мошенников. Так, в Волгограде как минимум десять человек стали жертвами директора ООО «Инвестстрой» Дмитрия Донского. Под уголовное преследование руководитель стройфирмы попал летом текущего года. По версии следствия, Донской заключал с жителями Волгограда и области договоры на выполнение строительных работ, не имея на то законного основания. Полученные в качестве предоплаты деньги подозреваемый похищал. Ущерб дольщикам оценен в более чем 20 млн рублей.