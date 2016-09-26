Самара, 26 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Самаре министр образования и науки РФ Ольга Васильева в одной из лучших городских школ №148 спросила педагогов: «Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить в ваших школах?» И получила ответ, который сразу поддержала, сообщает ИА REGNUM.

Е.М. Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

Визит Ольги Васильевой в регион состоялся 23 сентября, о чем сообщила пресс-служба губернатора. Начала она его с посещения Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева. Первым делом ее отвели в музей авиации и космонавтики, а затем она провела совещание с ректорами самарских вузов, причем предложила им сделать акцент на проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. В этом формате были обсуждены проблемы совершенствования спортивной инфраструктуры в высших учебных заведениях, благоустройство общежитий, ситуация с сокращением бюджетных мест в аспирантуре, развитие дуального образования, единый государственный экзамен.

«Инфраструктура, оставшаяся от чемпионата мира по футболу 2018 года, передается вузам. Там будет создан современный кампус — по всем мировым стандартам. Наша просьба — поддержать нас в создании этого центра, он может стать ядром междисциплинарных исследований», — обратился к министру президент Самарского университета Виктор Сойфер.

Следующим пунктом в программе визита Ольги Васильевой значилось посещение центра управления малыми космическими аппаратами, где в режиме реального времени можно наблюдать за движением по орбите Земли спутников «Аист-2Д», а также лаборатории по работе с 3D-принтерами и центра истории авиационных двигателей.

В школе №148 глава Минобразования страны побывала на нескольких урока, в том числе в компьютерном классе, поскольку учебное учреждение оснащено 26 интерактивными досками и новым техническим оборудованием.

Как отмечает пресс-служба губернатора, 23 сентября в школе как раз проходило городское совещание заместителей директоров самарских школ по воспитательной работе. Васильева встретилась с педагогами в актовом зале и обсудила с ними развитие воспитательной системы в образовательных учреждениях. Педагоги пояснили, что речь идет о российском движении школьников, системе профилактики правонарушений, здоровом образе жизни и развитии творческого потенциала. Федеральная чиновница остановилась на творческом развитии. «Я уверена, что спорт, шахматы и музыка — это три кита, на которых основывается воспитание гармоничной личности», — сказала она.

У педагогов Ольга Васильева уточнила: «Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить в ваших школах?» Из зала прозвучали предложения об улучшении материально-технической базы лабораторий и компьютерных классов, о возвращении уроков труда, причем именно практической части урока. Это предложение министр горячо поддержала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что возвращать в школьную программу такой предмет, как основы военной подготовки, нет необходимости. Между тем до этого она подтвердила возвращение в школьную программу астрономии как отдельного предмета.

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