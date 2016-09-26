Новосибирск, 26 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. 16-летний подросток, выпавший с 23-го этажа жилого дома в Кировском районе Новосибирска, проходит лечение в отделении реанимации местной больницы. Об этом сообщил представитель Минздрава Новосибирской области в интервью РИА Новости.

med.ru Реанимация

«У молодого человека политравма, — сообщил собеседник агентства. — В настоящее время он проходит лечение в отделении реанимации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Кировском районе Новосибирска упал с 23 этажа жилого дома 16-летний школьник.

По предварительным данным, молодой человек хотел произвести впечатление на свою подругу, с которой находился в квартире: перелез через перила балкона, повис на поручнях, однако не удержался и сорвался вниз.

Известно, что 16-летний подросток упал прямо на крышу и багажник легкового автомобиля, которые от удара смяло. Это и спасло жизнь молодому человеку.

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