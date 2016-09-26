Москва, 26 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Центробанк продолжает активно зачищать банковский рынок от недобросовестных и слабых финансовых организаций. При этом регулятор не останавливает и размер банков.

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«Очевидно, что размер банка не является показателем его надежности. Отзывы лицензий у крупных банков — не редкость», — заявила корреспонденту ИА REGNUM первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова, комментируя отзыв лицензии с 26 сентября у «Центркомбанка» и «Военно-промышленного банка».

В 2015 году у семи банков из первой сотни были отозваны лицензии. По словам Касьяновой, в этом году, видимо, показатель будет примерно таким же. Причины отзывов — несоблюдение законодательства в области отмывания средств и недостаточность капитала.

«Деятельность крупных банков, несоответствующая требованиям ЦБ, в результате чего регулятор лишает банки лицензий, еще больше усиливает позиции крупнейших игроков рынка, прежде всего, банков с госучастием. Закрытие крупных банков еще больше подрывает кредит доверия к финансовым организациям среди населения и бизнеса. В итоге, финансовые потоки все больше переориентируются на работу с госбанками или крупнейшими частными банками. В итоге доля крупных банков на рынке продолжает расти. На первую пятерку банков приходится 56,1% всего рынка — плюс 2% с начала года. Банки из первой двадцатки занимают более трех четвертей рынка — 77,5%. Очевидно, тенденция сохранится и крупнейшие 20 банков будут наращивать свою долю, тогда как для остальных игроков рынок продолжит сокращаться», — добавила эксперт.

Напомним, что только за последнюю неделю лицензии лишен уже третий банк из первой сотни. Всего за год лицензии были отозваны у шести банков, входящих в топ-100 (не считая Ханты-Мансийского банка Открытие, у которого лицензия была отозвана в связи с реорганизацией). Еще два банка, лишенные лицензии в этом году, находились очень близко к топ-100.

С 26 сентября Банк России отозвал лицензии у двух московский банков — «Центркомбанка» и «Военно-промышленного банка». Первый лишился лицензии из-за неоднократного нарушения федерального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также нормативных актов ЦБ РФ. В случае с ВПБ лицензия отозвана в связи с нарушениями законодательства и утратой собственных средств. По данным Банка России, ВПБ занимал 89-е место в банковской системе страны.