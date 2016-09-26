Ярославль, 26 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. На 26 сентября к теплоснабжению подключено 85% жилого фонда Ярославля. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Наталья Шетнева, начало отопительного сезона в областном центре проходит без серьезных аварий.

Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Напарник

«Жилфонд — подключен к системам отопления на 85%, это 3399 жилых домов. Процесс идет с опережением установленного пятидневного графика. В основном, жалобы жителей в ходе подключения к теплоснабжению связаны с отсутствием тепла в отдельных жилых помещениях. Это происходит из-за проблем во внутридомовых системах отопления. Устранением этих недостатков занимаются управляющие компании или инженерные службы ТСЖ», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Наталья Шетнева.

Объекты социальной сферы, по сведениям ДГХ, подключены к теплу практически в полном объеме. Исключение составляет детский сад №175 по ул. Зеленцовская.

«Проблема в том, что на данном объекте произошла авария наружных сетей ТГК-2. Ремонтные работы должны быть закончены до конца понедельника, 26 сентября. ТГК-2 предоставило в группы масленные обогреватели. В настоящий момент в помещениях, где находятся дети, с их помощью поддерживается необходимая температура — 18 градусов Цельсия», — отметила Наталья Шетнева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов пообещал ввести личную ответственность чиновников и руководителей муниципальных структур за провалы в решении проблем города, в частности речь шла и о срыве начала отопительного сезона.