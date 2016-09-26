Тамбов, 26 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В дело о хищениях бюджетных денег в министерстве культуры РФ включен эпизод с реставрацией усадьбы Асеевых в Тамбове, стоимость которой составила 400 млн рублей. Об этом 26 сентября сообщают СМИ.

Дом Асеева. Открытка

К примеру, по данным ТАСС, эпизод уже включен в дело. Он стал шестым. «По данному эпизоду возбуждено уголовное дело, оно уже объединено с основным делом», — цитирует издание источника.

Однако защита бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который является одним из обвиняемых, заявила о том, что бывшему чиновнику не вменяется эпизод с реставрацией усадьбы в Тамбове.

ИА REGNUM напоминает, что усадьба Асеевых — музейный комплекс, который расположен в Тамбове на берегу Цны. Усадьба была построена в XIX веке. В 2014 году в усадьбе закончилась реконструкция, на которую было потрачено около 400 млн рублей. На открытии усадьбы присутствовали также и представители Минкультуры РФ. В частности, министр культуры Владимир Мединский, который, по словам тогдашнего губернатора Олега Бетина, приложил немало усилий для того, чтобы усадьба не была передана под коммерческие нужды.

Уголовное дело о хищениях в Минкультуры было заведено в марте 2016 года. Тогда ФСБ задержала ряд чиновников ведомства, подозреваемых в причастности к хищениям, и ряд бизнесменов, чьи фирмы получили подряд на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре (Москва) и в крепости в деревне Изборск (Псковская область).