Москва, 26 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН, состоявшееся 25 сентября, было призвано отвлечь внимание от бомбардировки под Дейр-эз-Зором в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Зачем собирать чрезвычайное заседание? Думаю, Запад не справляется со своими обязательствами», — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, заседание было призвано «отвлечь внимание от бомбардировки под Дейр-эз-Зором».

Лавров подчеркнул, что Россия потребует самого тщательного расследования атаки на гумконвой в Сирии: «Здесь мы будем требовать самого тщательного расследования».

Министр отметил, что Россия не до конца может верить США в вопросе нанесения ударов по запрещённой в России «Джебхат ан-Нусре».

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что территорию Сирии «бомбят все, кому не лень». Кроме того, постпред РФ отметил, что Москва больше не будет соглашаться односторонние шаги по урегулированию ситуации в Сирии.