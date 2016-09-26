Нижний Новгород, 26 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области начиная с 2003 года ситуация по заболеваемости бешенством животных стабильно ухудшается, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Ежегодно в регионе фиксируется от 24 до 167 случаев заболевания.

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За 8 месяцев 2016 года года в области зарегистрировано 27 случаев заболевания бешенством животных. Заболевание выявлено в 16 районах области и Нижнем Новгороде. Эпизоотическая ситуация поддерживается за счет диких животных и прежде всего лисиц.

По данным Роспотребнадзора, активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей.

С начала 2016 года в регионе от укусов животными пострадало более 7500 человек, из них 170 человек — от укусов дикими животными. С 2003 года в области зарегистрировано 6 случаев бешенства среди людей.

Все они закончились смертью пострадавших, так как заболевшие пренебрегли элементарными правилами безопасности. Они не стали обращаться в медицинские организации или отказались от курса лечебно-профилактической иммунизации.

В Роспотребнадзоре напоминают, что среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания.

Поэтому гражданам настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться в медицинские организации для получения антирабической помощи в случае укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

Приобретать животных необходимо только в специализированных организациях при наличии ветери­нарногоосвидетельствования. Обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Кроме того, гражданам советуют избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить. Тем, что держит домашний скот, рекомендуется не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 минут от бешенства умирает один человек. Самый высокий уровень летальных исходов регистрируется в Азии и Африке.