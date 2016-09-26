Париж, 26 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. На лес Фонтенбло в окрестностях Парижа вылились десятки тонн керосина: их сбросил экипаж самолета авиакомпании Air France перед аварийной посадкой, сообщает France Presse.

MonicaVolpin Таинственный лес

По словам мэра коммуны Фонтенбло, действия пилотов возмутительны — эта территория является природной зоной, охраняемой государством. В авиакомпании подтвердили, что слив был, однако точное место не уточнили.

Телеканал BFMTV уточняет, что экипаж пассажирского Boeing, выполнявшего 25 сентября рейс Париж — Гайана, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Топливо было сброшено, чтобы облегчить самолет перед посадкой в аэропорту Орли.