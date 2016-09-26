Москва, 26 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Институт пенсионных накоплений создавался именно ради наличия в стране «длинных денег», но в кризис лишь немногие граждане обладают ресурсами для самостоятельных накоплений на пенсию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября аналитик ГК ТeleTrade Михаил Поддубский, комментируя предложения ведомств о переходе с 2018 года к новой системе накопительных пенсий, которые будут формироваться самостоятельно самим работником.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Правительство в текущих условиях решает несколько вопросов, которые сложно совместить. С одной стороны, очевидны бюджетные проблемы, и отсюда острота всех вопросов пенсионной системы. Заморозка пенсионных накоплений, обсуждение повышения пенсионного возраста — все это именно показатели того, что текущая пенсионная система не может нормально функционировать», — отметил эксперт.

С другой стороны, существует заинтересованность в наличии внутри страны «длинных денег», и именно эту цель преследовало правительство, создавая институт накопления пенсионных сбережений, говорит эксперт. «В условиях, когда все средства большинства хозяйств идут на текущее потребление, серьезно говорить о том, что большое число граждан будут пользоваться возможностями самостоятельного накопления пенсионных сбережений вряд ли рационально. Для роста популярности добровольной накопительной системы у нас недостаточно высокие доходы населения», — пояснил Поддубский.

ЦБ и Минфин предлагают новую пенсионную реформу, уже четвертую за последние десятилетия — они настаивают на введении тарифа отчислений в обязательную страховую часть пенсии в 22%, для накопительной пенсии при этом будет введен дополнительный тариф до 6% с госгарантиями накоплений, вычетом по налогам и ограниченной собственностью на эти сбережения. Предполагается, что в систему добровольных пенсионных накоплений должны войти все работающие, причем первые 5 лет отчисления могут составить 0%. Система должна заработать с 2018 года.