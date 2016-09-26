Вашингтон, 26 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Претендент на пост главы США от демократов Хиллари Клинтон пользуется гораздо большей поддержкой избирателей-афроамериканцев, чем кандидат от республиканцев Дональд Трамп, об этом говорят итоги опроса Morning Consult, опубликованные на сайте компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Так, 75% афроамериканцев высказались в поддержку Клинтон и лишь 7% из них готовы поддержать Трампа. Что касается латиноамериканцев, здесь соотношение немного другое — за Клинтон — 54%, за Трампа — 20%.

При этом медиамагнат опережает бывшего госсекретаря среди белых американцев: его поддерживают 44%, тогда как Клинтон — только 33%. Тем не менее, в целом Трамп обходит Клинтон лишь на 1% — 39% респондентов опроса, проведенного с 22 по 24 сентября, готовы поддержать его кандидатуру, за Клинтон — 38% опрошенных.