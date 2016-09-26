Грозный, 26 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. На Северном Кавказе в незаконном обороте все еще находится большое количество оружия и боеприпасов. Ситуация в сфере оборота оружия продолжает оставаться сложной. Об этом заявил на встрече с журналистами начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе ведомства.

ResoluteSupportMedia Поставки оружия

Так, по словам Бачурина, с начала 2016 года в целом в субъектах округа совершено более 390 преступлений с использованием оружия и боеприпасов. Пока этот вопрос не поставлен полностью под контроль, а проблема не изжита, руководитель окружного полицейского ведомства принял решение о продолжении профилактических мероприятий.

В ходе операции «Оружие» из незаконного оборота изъято более 600 единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе 158 автоматов, 11 пулеметов, более 60 винтовок, 63 карабина, 77 гранатометов. Изъято также более 130 тысяч патронов различного калибра.

Кроме того, сотрудниками полиции пресечена деятельность трех цехов, в которых травматическое, газовое и шумовое оружие переделывалось в боевое. По всем указанным случаям были возбуждены уголовные дела, а владельцы незаконных мастерских задержаны.

Всего в 2016 году выявлено более тысячи человек, подозреваемых в преступлениях данной направленности, все они привлекаются к уголовной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года по ноябрь 2014 года в Северо-Кавказском округе обнаружены и изъяты 8274 единицы огнестрельного оружия, 871 тысяча боеприпасов, 1356 кг взрывчатых веществ, 2078 единиц взрывных устройств. В управлении МВД РФ по СКФО отмечалась тенденция увеличения количества изымаемого огнестрельного оружия и одновременно снижение в 2014 году на 22% количества преступлений, совершённых с его использованием.