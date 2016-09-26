Калуга, 26 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум.



pixabay.com Жестокое обращение с детьми

28-летняя жительница города Людиново подозревается в убийстве четырехлетней приемной дочери, сообщил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СУ СКР по Калужской области Виталий Гудзь.

По его словам, женщина забила до смерти маленькую девочку ударами рук по голове. Затем вместе с мужем она вывезла тело ребенка в лес, где его закопали. Между тем супруги известили полицию о том, что их приёмная дочь сама ушла из дома. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые в тяжком преступлении задержаны. Следствие также выясняет обстоятельства, при которых ребёнок был отдан в приёмную семью, где произошло преступление.