Москва, 26 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Специалисты медицинского центра имени А. И. Бурназяна в Москве не выявили проявлений лучевой болезни у сотрудников нижегородского предприятия «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» (ОКБМ), которые пострадали в результате нештатной ситуации. Об этом сообщили в понедельник, 26 сентября, в пресс-службе предприятия.

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«Состояние здоровья сотрудников АО «ОКБМ Африкантов», направленных на обследование в минувшую пятницу в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна в Москве, удовлетворительное, — говорится в сообщении. — Клинических проявлений лучевой болезни не выявлено».

Отмечается, что в ближайшее время сотрудникам предприятия будут проведены дополнительные контрольные анализы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в лаборатории нижегородского предприятия ОКБМ произошла нештатная ситуация, в результате которой семь сотрудников получили радиационное облучение.

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