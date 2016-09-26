Москва, 26 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, в Алжире открывается Международный энергетический форум. Внимания к этому мероприятию могло быть и меньше, если бы не одно «но»: на середину недели намечена неформальная встреча ключевых стран-нефтепроизводителей с вопросом года «заморозить или оставить уже в покое суточную добычу». Шансов на то, что глобальные нефтяные державы договорятся зафиксировать добычу энергоносителей на определенных уровнях, очень мало. К тому же в этом году уже было минимум три возможности урегулировать данную проблему. Однако вербальными механизмами производители сырья вполне способны добавить волатильности нефтяным ценам.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На вариант «не договорятся» указывают данные о росте добычи черного золота повсеместно от Ирана до России. Дисбаланс спроса и предложения по-прежнему велик, надежды на выравнивание показателей немного. РФ по итогам августа текущего года установила новый рекорд по суточной добыче, выкачав более 11 млн баррелей. Иран практически вышел на досанкционные уровни. Страны ОПЕК давно добывают сырье с превышением собственных квот.

В Алжире может быть представлен некий схематичный план, сходный по смыслу с заявлением России и Саудовской Аравии «работать над стабилизацией рынка нефти». Это на самом деле почти ничего не значит и стороны ни к чему не обязывает.

Несмотря на то, что никаких сенсационных решений на этой неформальной встрече не ожидается, комментарии нефтяных министров вполне могут раскачать сырьевую площадку довольно сильно. Баррель нефти сорта Brent останется пока в диапазоне $44,50−48,00, однако рамки тут весьма условные. Сильная техническая поддержка стоит на уровне $43,46, ниже нее только $41,51 — летнее «дно». Поддержками рынок вряд ли воспользуется, если прозвучит хотя бы один комментарий на тему «заморозим когда-нибудь». В таком случае баррель попробует краткосрочно закрепиться в области $48−49.