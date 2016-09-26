Красноярск, 26 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



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26 сентября в Красноярске состоялось заседание экспертного клуба «Комитет развития», посвященное обсуждению и анализу итогов прошедших выборов. В дискуссии приняли участие представители партий-победителей и экспертного сообщества, политтехнологи.

В качестве участника был приглашен собственный корреспондент ИА REGNUM в Красноярске. Как заявил председатель клуба политолог Павел Клачков, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров был «крестным отцом» клуба, одобрил и поддержал его создание 13 лет назад.

Заседание открыл профессор Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, преподаватель теории социального благополучия Юрий Москвич. Он поздравил победителей и заявил, что поражение в прошедших выборах потерпели те партии, которые опирались на устаревшие политтехнологии, не смогли приспособиться к новому формату выборов.

Москвич также отметил, что заявления оппозиционных партий о нечестности и нелегитимности прошедших выборов несостоятельны, поскольку в 2011 году движение за «честные выборы» приняло массовый характер, а в нынешнем году итоги выборов не вызвали крупных протестов со стороны населения. Однако при этом эксперт не обратил внимание на то, что отсутствие протестов может быть связано с утратой интереса к выборам, потерей веры в эффективность выборов как механизма управления обществом, что отчасти подтверждается рекордно низкой явкой по ряду субъектов РФ и, в частности, в Красноярском крае.

Далее выступили представители победившей партии — кандидаты от «Единой России» Юрий Швыткин и Вера Оськина. В частности, Швыткин напомнил, что прошедшие выборы в Госдуму и краевое Законодательное собрание являются преддверием и «заделом» для предстоящих президентских выборов.

Доцент кафедры социологии СФУ Алексей Новиков назвал прошедшие выбором «крахом партии «Патриоты России» и предрек ей уход на периферию политической жизни.

Журналист Александр Чернявский заявил, что результаты выборов для него оказались неожиданностью, поскольку проводившиеся накануне голосования опросы общественного мнения демонстрировали крайне слабые позиции «Единой России».

Однако это явление также легко объясняется, если принять во внимание крайне низкую явку в Красноярском крае — менее 32%. Если жители края были убеждены в неизбежной победе «Единой России», то на выборы пошли, в основном, те, кто поддерживал партию власти, а большинство, не сочувствовавшие ни одной из предложенных партий, на выборы не явились, тем самым молчаливо проголосовав «против всех».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в Красноярском крае по федеральным спискам лидирует «Единая Россия», за которую проголосовали 39,78% проголосовавших, ЛДПР получила 18,09%, КПРФ — 12,58%, «Патриоты России» — 8,94%, «Справедливая Россия» — 5,1%». Остальные партии не преодолели пятипроцентный порог. По одномандатным округам наибольшее число голосов также у «Единой России». Юрий Швыткин набрал 49,94%, Петр Пимашков — 34,2%, Виктор Зубарев — 41,48%, Раиса Кармазина — 55,9%.