Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга приступили к освобождению Сенной площади от незаконных торговых объектов, сообщили 26 сентября в комитете имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. Ранее чиновники пообещали уже до конца текущего года ликвидировать незаконные торговые объекты на площади, число которых превысило шесть десятков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обломки снесенных торговых точек

Как сообщили сегодня в Смольном, сотрудники подведомственного (КИО) «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) первым делом проконтролируют исполнение уведомлений, врученных 23 сентября предпринимателям-владельцам автолавок, работающих на Сенной площади. Эти автолавки должны были добровольно покинуть площадь до 26 сентября и вывезти свое имущество.

«В случае неисполнения предпринимателями требований специалистов Центра, будут предприняты меры по принудительной эвакуации автолавок, незаконно установленных на площади с последующей транспортировкой торговых объектов на штрафстоянку», — предупредили в городской администрации.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ЦПЭИГИ, сотрудники Центра уже демонтировали несколько небольших торговых павильонов, которые отказались выполнить предписание об освобождении территории. Остальные предприниматели в настоящий момент добровольно выполняют требование городских властей — разбирают и вывозят своё имущество.

При этом большинство автолавок также добровольно покинули Сенную площадь. Те, кто откажется это сделать, обязательно «дождутся» эвакуаторов.

На втором этапе работ планируется приступить к ликвидации незаконных крупных торговых объектов на Сенной площади. Как ранее установили инспекторы, более 60 торговых объектов, включая павильоны над выходами станций метро, используются незаконно и подлежат демонтажу.

При этом, как обещают в Смольном, снос будет происходить без привлечения тяжелой техники — для минимизации воздействия на транспортную инфраструктуру в условиях центра города.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в ЦПЭИГИ, создан оперативный штаб по освобождению незаконно занятой территории, идут необходимые согласования. «Как только они закончатся, будет назначена дата, о ней будет объявлено», — добавили в Центре.

Как ранее сообщил журналистам глава КИО Александр Семчуков, снос незаконных объектов должен произойти уже до конца 2016 года, чтобы успеть провести благоустройство территории площади к новогодним праздникам. Он уточнил, что сносу подлежат только незаконные объекты, и эта кампания никак не затронет находящийся рядом Сенной рынок.

Как предполагается, в конце декабря на Сенной пройдет Рождественская ярмарка.