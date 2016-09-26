Липецк, 26 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Лев-Толстовском районе более четырех тысяч свиней уничтожили из-за возникновения очага африканской чумы свиней на свиноферме «Черкизово». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МЧС, в племенном репродукторе сейчас проводится медикаментозная эвтаназия.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Утилизировать животных будут, сжигая туши и закапывая их на глубине двух метров. Место захоронения — траншея в пятикилометровой зоне репродуктора в зоне отчуждения. Утилизировать тела животных планируют, когда полностью уничтожат поголовье в репродукторе. Как уже сообщало ИА REGNUM, там находилось около 14 тысяч животных.

В карантинной зоне работают два круглосуточных контрольно-пропускных поста, оборудованные тремя дезбарьерами, где постоянно дежурят полицейские. с круглосуточным привлечением сотрудников внутренних дел. В пределах пяти километров вокруг очага АЧС дороги патрулируют, чтобы не был нарушен запрет на ввоз и вывоз животноводческой продукции. Во второй угрожаемой зоне в Лев-Толставском районе проводится подворовый учет свинопоголовья с занесением в похозяйственные книги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чума свиней была обнаружена на площадке «Черкизово» в Лев-Толстовском районе при исследовании патологического материала от павших свиноматок. Лабораторный анализ проводился в Россельхозакадемии во Владимирской области. На площадке, где находилось около 6% от общего поголовья свиноматок, введен карантинный режим. Остальные производственные площадки сегмента свиноводства продолжают работать в обычном режиме. Уничтожению подлежат около 14 тысяч животных, однако в компании заявили, что это не окажет влияния на общие объемы производства в 2016 году.

Ранее, в 2014 году, на репродукторах «Черкизово» в Орловской и Воронежской областях также были обнаружены очаги АЧС. Тогда в Орловской области было уничтожено более 27,5 тыс. животных, в Воронежской — 9,1 тыс. голов