Москва, 26 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о необходимости вернуть в систему образования уборку классов, работу на приусадебных участках, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября. «Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет. Не потребитель маленький, а созидатель, который в этой школе созидает вместе с нами, с учителями и родителями», — отметила министр на заседании профильного комитета Совфеда.

Генеральная уборка в школе. 1981 г

«Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас были в сельских школах, мы должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда, мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника», — сказала Васильева.

Кроме того, министр предлагает создать регламент отношений между школой и родителями — сейчас они, по мнению Васильевой, перевернуты «с ног на голову».