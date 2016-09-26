Краснодар, 26 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Нескучные выходные провели жители Краснодара. Разнообразную и интересную программы предложили горожанам и гостям кубанской столицы организаторы празднования Дня города. Начались торжества, по традиции, с поднятия флага на Театральной площади 24 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

admkrai.krasnodar.ru Каравай-каравай!

krd.ru Поднятие флага

На площадь полотнище флага внесли казаки Почетного караула Екатеринодарского районного казачьего общества. Гимн Краснодара исполнили вокально-хореографические ансамбли «Криница» и «Родник». Также участие в церемонии приняли артисты Кубанского духового.

krd.ru Оркестр играет гимн

На торжества по случаю 223-й годовщины со дня основания Екатеринодара — Краснодара, в кубанскую столицу прибыли семь официальных иностранных делегаций — Карлсруэ (ФРГ), Харбина (КНР), Бургаса (Болгария), Сухума (Абхазия), Еревана (Армения), французского города Нанси и австрийского города Вельса. Их до церемонии поднятия флага в администрации города принял мэр Краснодара Владимир Евланов.

krd.ru Прием международных делегаций

Праздничные мероприятия на Пушкинской площади продолжили фестивали садоводов, чая и сладостей, выставка цветов. В выставке-ярмарке изделий народных художественных промыслов «Краснодарский сувенир приняли участие около 150 умельцев из Краснодара, различных городов и районов края. Приехали показать свои поделки и мастера из Минска, Москвы, Курска, Волгограда, Ставрополя, Обнинска, Екатеринбурга, Суздаля, Ростова-на-Дону, Углича, Симферополя, Адыгейска. Керамические и вязаные изделия, работы из бисера, резьбу по дереву, ковку, вышивку, чеканку, лоскутное шитье показали мастера народных промыслов и ремесел из Крыма, которые приезжают в Краснодар уже третий год подряд.

admkrai.krasnodar.ru Гулянья в День города

Вокруг фонтана на площади у здания Заксобрания края расположились озеленители. По традиции площадь украсили красно-белым цветочным панно «Екатеринодар-Краснодар» с указанием «возраста» города. Разноцветные красочные экспозиции представили 13 предприятий — из Краснодара, Анапы и Москвы. Рядом расположилась выставка садоводов, объединившая 20 лучших садоводческих товариществ Прикубанского и восемь товариществ Карасунского округов.

krd.ru Фестиваль озеленителей

По традиции, на празднике жителей и гостей города ждало сладкое угощение — вместо традиционного медовика был испечен пирог с абрикосовым повидлом размером весом 223 килограмма. Его смогли попробовать все желающие.

krd.ru Выставка садоводов

А в Городском саду прошел ежегодный городской фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Свое творчество продемонстрировали артисты, представляющие национально-культурные общественные объединения городского «Центра национальных культур»: ансамбля грузинского танца «Ивериа», азербайджанского танцевального коллектива «Гянджи». Гости посмотрели также на джигитовку пластунов из Екатеринодарского районного казачьего общества и послушали государственный оркестр русских народных инструментов «Виртуозы Кубани» под управлением Владимира Винокура.

Гостям праздника предложили продегустировать блюда национальных кухонь и познакомиться с выставками предметов прикладного творчества: национальными костюмами, народными музыкальными инструментами, изделиями традиционных народных промыслов, утварью и старинными предметами быта.

Всего в фестивале национальных культур «Хоровод дружбы» приняли участие представители 15 национальных культурных объединений.

krd.ru Хоровод дружбы

По традиции одним из главных событий второго дня празднования 223-й годовщины образования кубанской столицы стала молодежная праздничная программа, которая прошла на Театральной площади. В центре Краснодара были развернуты более 30 тематических площадок по интересам, выступили лучшие молодежные музыкальные коллективы города.

admkrai.krasnodar.ru Музыканты

Одна из них — «Кадры любимого города» была приурочена к Году кино в России, которым объявлен 2016-й. Массовое костюмированное киношествие студентов краснодарских вузов прошло на главной улице Краснодара. Всего в акции приняли участие более 3 тысяч студентов из 31 учебного заведения. Колонну возглавили моторизированные платформы с киногероями из популярных фильмов, а праздничный тон мероприятию задали барабанщицы из Краснодарского университета МВД. По замыслу организаторов, всю колонну условно можно было разделить на 20 тематических блоков, презентующих популярные и всеми любимые советские киноленты и современные фильмы.

krd.ru Барабанщицы из Краснодарского университета МВД

От Пушкинской до Театральной площади в одной колонне прошли легендарные киногерои из комедий Леонида Гайдая — Трус, Балбес и Бывалый, Шурик и Лидочка, проследовали «близнецы» Сыроежкин и Электроник из детского знакового фильма «Приключения Электроника», проехал на «Волге» Юрий Деточкин из кинофильма «Берегись автомобиля», прошли великий комбинатор Остап Бендер из «12 стульев» и вожатые из киноленты «Каникулы строгого режима», проехала моторизированная платформа с фантастическими обитателями планеты мира Кин-дза-дза из одноименного фильма.

krd.ru Киношествие

Значительное место было отведено спорту. На площади установили «кольца» для стритбола, скалодром, турниковый комплекс, снаряды для воркаута и разгонки для велосипедов. Здесь свои навыки демонстрировали спортсмены Краснодарской краевой федерации экстремальных видов спорта.

Молодежный праздник продолжился концертом. Для всех собравшихся на Театральной площади выступили городские молодежные музыкальные и танцевальные коллективы, а завершила вечер популярная российская группа «Дискотека авария» и залпы праздничного салюта.