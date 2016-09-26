Москва, 26 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Сейчас в России и в мире очень серьёзная динамика в части интернет-технологий. За 8 месяцев 2016 года количество активных пользователей «Сбербанк Онлайн» выросло с 12% до 20%. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства РФ.

sberbank.ru Отделение «Сбербанка»

«Это очень быстрый рост, уже насчитывается около 30 млн активных пользователей, это, конечно, становится очень существенным фактором. И очень удобно, люди просто перестают ходить в банк, почти все операции можно совершать через систему удалённого доступа», — пояснил Греф.

По его мнению, «в 2017 году можно будет впервые отметить снижение активности в физических офисах Сбербанка. Потому что в 2015 году, несмотря на очень большую миграцию наших клиентов в удалённые каналы, всё-таки на 15% мы выросли в физическом посещении клиентами наших офисов, и в этом году прирост 5%. По ощущениям в 2017 году, скорее всего, будет перелом».