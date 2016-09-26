Вильнюс, 26 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В начале сентября 2016 года в Вильнюсском аэропорту приземлились 20 новых беженцев из Сирии: три семьи — шесть взрослых и четырнадцать детей. Сюда они переселены из лагеря для беженцев в Турции. «Неважно, что это за страна, богатая или небогатая, человек хочет жить в безопасности», — сказал тогда мигрант из Сирии Мохаммед Али Абдула.

fototelegraf.ru Поток беженцев

Но, как оказалось, для них имеет значение, богатая ли страна. Именно эта семья, только приехав в Центр принятия беженцев, подняла бунт — не согласилась подписывать договор с Центром временной регистрации беженцев в Рукле и договор об интеграции в Литве. Иммигранты стали требовать переселить их в Канаду. Это 36-летний портной, 29-летняя домохозяйка и трое их детей. Беженец согласился рассказать каналу LNK, что его не устраивает в Литве.

«Я еще не знаю, как в Литве обстоят дела с медицинскими услугами, но я думаю, что как болеющий человек я, скорее всего, не смогу работать, поэтому сам не смогу содержать свою семью в этой стране. Поймите, как я могу жить и содержать свою семью здесь. Я пойду лечиться, должен буду сидеть дома, не работать. Получаемые здесь пособия и выплаты точно не покроют ни наших расходов на жилье, ни другие расходы», — утверждал Абдула.

Сейчас иммигрант поясняет, что ООН, переселяя его и его семью в Литву, обманула их: «Когда мне было сказано, что Литва тоже принимает беженцев, я сразу спросил, будут ли там предоставлены такие же права, как в Германии, Швеции или других странах ЕС. Мне сказали, что да, Литва среди тех стран, что принадлежат так называемому, А классу. Но когда мы приехали, и заместитель директора этого центра объяснила нам процесс интеграции и рассказала, какие пособия нам будут платить, я понял, что я оказался в неподходящем месте».

Спустя несколько дней сирийцы уступили — согласились подписать договор. И сделали это, только когда им объяснили, что будет, если они его не подпишут. «Рассматривался бы вопрос их возращения туда, откуда они прибыли. Именно туда, откуда они прибыли, то есть конкретно из Турции, потому что в зону войны их точно никто бы не вернул», — сказал вице-министр соцзащиты и труда Альгирдас Шешелгис.

Сейчас эта сирийская семья, не желавшая жить в Литве, вместе с адвокатами интересуется возможностями написания жалобы в ООН в связи с тем, что она переселила их в Литву. «Помогают, да, местные юристы через переводчиков, потому что у нас предусмотрено оказание такой услуги. Никто не закрывает перед ними перспективы будущего. Они сейчас живут в безопасности, смогут оценить свои возможности, проанализировать свои возможности, смогут определиться по поводу своей жизни. Не так, что они приезжают в Литву как в тюрьму, и их здесь закрывают», — сказал Шешелгис.

Отметим, что соседняя Латвия приняла 45 мигрантов, но больше половины из них сбежали в Германию. Они в Германии получили убежище, так как Латвия якобы нарушила их права — по телевидению показала их женщин с неприкрытыми волосами.