Барнаул, 26 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум.



«Наши новости». Видеокадр Футбольные ворота, в которых от молнии-убийцы погиб спортсмен

Итоги выборов на Алтае

Сайт ИД «Алтапресс» 21 сентября проанализировал итоги избирательной кампании в Алтайском крае, где, как известно, кроме депутатов Госдумы, выбирали новый состав краевого парламента.

«Результаты выборов в крае крайне неоднозначные: выстраданная победа «Единой России», сенсационное второе место ЛДПР, отсутствие реальной конкуренции на думских округах, ее наличие на городских округах в АКЗС и провал «Яблока», — резюмирует корреспондент Елена Маслова.

Она напомнила, что на выборах в Госдуму Алтайский край был объединен в единый партийный округ с Кемеровской и Томской областями, а также Республикой Алтай. На Кузбассе за единороссов проголосовали под 80% избирателей, в республике и Томской области — свыше 45%. Высокие результаты соседей обеспечили стопроцентное прохождение в Госдуму алтайского старожила парламента Николая Герасименко, для него это будет уже шестой созыв подряд (с 1995 года). Компанию ему составит главврач краевой больницы Валерий Елыкомов, стоявший дальше по списку. Кроме того, что совсем уж неожиданно, в Госдуму сможет попасть и Наталья Кувшинова.

Оппозиция считает невысокий результат «ЕР» закономерным: в крае низкие показатели социально-экономического развития, кампанию партия вела без привлечения профессиональных технологов, допустила стратегические ошибки, бюджет был мизерным, — пишет «Алтапресс».

Однако лидер реготделения «ЕР» Борис Трофимов называет другие причины. В их числе лидер алтайских единороссов отметил провокации, в частности ролик, который был распространен в интернете и направлен в ЦИК. На нем был заснят процесс организации незаконной технологии многократного голосования. Широкое освещение темы, в том числе в федеральных СМИ, сыграло не в плюс «ЕР».

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«Вместе с тем, именно кандидаты от «ЕР», вопреки ожиданиям, без труда одержали победы в четырех думских одномандатных округах. В предвыборный период эксперты и участники кампании предсказывали жесткую борьбу между спикером АКЗС единороссом Иваном Лоором и финансово обеспеченным действующим депутатом ГД от «Справедливой России» («СР») Александром Терентьевым в Славгородском округе, а также между вице-губернатором Даниилом Бессарабовым и оппозиционным политиком Владимиром Рыжковым («Яблоко») в Барнаульском. В результате Лоор одержал убедительную победу, оставив Терентьева далеко позади. А Рыжков уступил кандидатам от всех парламентских партий.

В Рубцовском округе схлестнулись руководитель завода Виктор Зобнев от «ЕР» и коммунистка из Москвы Нина Останина. В итоге представительница КПРФ еле-еле избежала третьего места, выцарапав пару сотен голосов у Ирины Шудры от ЛДПР.

Единственным, кто подтвердил свой статус фаворита, стал Александр Прокопьев. Однако он «провалил» голосование в родном Бийске, выиграв за счет более лояльных районов», — пишет ИД «Алтапресс».

Про другие политсилы в статье сказано, что представительство края от КПРФ в Госдуме, скорее всего, сократится. Раньше в ней работали выходцы с Алтая Михаил Заполев и Сергей Юрченко. А теперь в Думу прошел лишь московский писатель Сергей Шаргунов, возглавлявший тергруппу, в которую входил и Алтайский край. А представителя от ЛДПР край в Думе совсем потерял: Владимир Семенов на этот раз баллотировался от Ростовской группы, но не прошел, теперь он, вероятно, продолжит депутатскую работу уже в краевом заксобрании.

ЛДПР набрала беспрецедентно высокий результат — в Алтайском крае ей удалось не просто навязать борьбу КПРФ, но и потеснить коммунистов с давно насиженного второго места.

На выборах в Госдуму ЛДПР, набравшая почти 20%, обогнала КПРФ на 2%. Правда, здесь более 3,5% оттянула партия «Коммунисты России». На выборах в краевой парламент КПРФ и ЛДПР пришли почти с одним результатом, отличающимся на десятые доли процента. И все равно впереди ЛДПР, — пишет ИД «Алтапресс».

Цена курортного сбора

Курортный сбор в Алтайском крае не превысит нескольких сотен рублей, — об этом 23 сентября со ссылкой на слова губернатора Александра Карлина сообщило ИА «Амител».

Комментируя поручение президента России о введении курортного сбора, глава края также отметил, что задача региона — «не отпугнуть нашего гостя и установить курортный сбор таким, чтобы он существенно не повлиял на цену путевки». По оценке Александра Карлина, курортный сбор не будет превышать нескольких сотен рублей. «Для стоимости современной путевки это очень малая, несущественная величина», — считает губернатор.

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Напомним, в ходе заседания президиума Госсовета, проходившего в конце августа на Алтае, Владимир Путин поддержал введение регионами с санаторно-курортными комплексами так называемого курортного сбора. При этом, по мнению главы государства, сбор должен быть необременительным.

Гонконгский грипп

На Алтай придёт новая форма гриппа, — об этом 22 сентября сообщили «Вести-Алтай». О вирусе H3N2, так называемом гонконгском гриппе, жители планеты узнали в конце 60-х. Тогда эпидемия охватила многие страны и, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, этой разновидностью гриппа переболел каждый второй житель Земли. Впрочем, Алтайский край Н3N2 обходил стороной. До нынешнего года, — информируют «Вести».

По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, вариант вируса Н3N2 был открыт в 2014 году, ожидается, что именно он внесет вклад в заболеваемость.

По этому поводу официальный сайт Алтайского края 26 сентября известил о том, что с начала прививочной кампании против гриппа в регионе уже привили около 204 тыс. человек. Вакцинацию населения в регионе начали 19 августа. Всего в рамках иммунизации в Алтайском крае от гриппа привьют почти 40% населения — 851 тысячу жителей региона.

Между тем, согласно статистике, которую приводят «Вести», каждый третий житель Алтайского края переносит заболевание на ногах, порой, не задумываясь о том, что вирус опасен своими осложнениями. Самое распространенное из них — пневмония. Она встречается в 60% случаев.

Молния-убийца

Газета «Комсомольская правда» (Алтайский край) 23 сентября опубликовала шокирующие подробности трагедии, случившейся в Рубцовске во время футбольного матча. Огромная молния-убийца буквально «разрезала» небо пополам, а потом ударила в металлические футбольные ворота. 18-летний студент Алексей Симонов упал замертво, еще несколько человек получили травмы. Среди них — Никита Есин.

«Первый тайм прошел нормально. Погода была солнечная. Мы отдохнули, выстроились на поле. Произошла одна атака в нашу сторону. И только когда мы хотели выводить мяч, произошел резкий хлопок. Меня этот момент захватил на бегу. Я неожиданно присел. И только потом понял, что не по собственной воле. А в ушах стоял звон», — рассказал Никита порталу vrubcovske.ru.

Парень обернулся и увидел страшную картину — несколько человек на поле лежало без сознания.

«Я подбежал к знакомому Виталию, пощупал пульс, посмотрел на зрачки. Все было нормально, начал шлепать по щекам. Он открыл глаза, начал что-то в ответ говорить несвязное. Потом кинулся к Алексею Симонову, потрогал пульс — на тот момент что-то было. Что мне бросилось в глаза — это щетина — краешки волосков были подгоревшие. А волосы на голове стояли дыбом», — отметил Никита Есин.

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Еще один пострадавший Илья Казаков после матча попал в реанимацию. «Мы находились около ворот, когда ударила молния. Все упали. Я увидел Алексея и сразу понял, что он мертв — слишком неестественно лежало тело, — рассказал юноша.

Как он оказался в больнице, не помнит — потерял сознание сразу после приезда врачей, а очнулся уже в реанимации. Сейчас его уже выписали, хотя состояние у парня слабое.

Открытым остается вопрос, почему матч не остановили из-за начавшегося дождя. На стадионе в этот момент помимо спортсменов присутствовали организаторы мероприятия и около 30 болельщиков — студентов». В Управлении культуры, спорта и молодежной политики города Рубцовска, организовавшем турнир, категорически отказываются давать комментарии, — пишет 22 сентября газета «Аргументы и факты».

О том, какие трагедии в Алтайском крае случались из-за молний 22 сентября вспомнили в программе «Вести-Алтай».

Так, в 2007 году молния выбрала своей мишенью Свято-Димитровский храм в Алейске. Грозовые разряды поразили сразу основной купол и колокольню. Сами колокола уцелели, а пожарные и местные жители успели спасти от огня иконы и церковную утварь.

Также телевизионщики вспомнили о девочке из Солонешенского района: Вика Филлипова чудом выжила после удара молнии — в грозу она торопилась домой на велосипеде. В 2008 году от грозовых ударов там погибли 3 лошади. Девочке повезло, что контур удара пришелся на правую сторону тела.

В 2012 году несколько семей из Новокузнецка решили отдохнуть на берегу Шульгинского карьера на Алтае. Разряд ободрал ствол высокого дерева и попал в палатку, где находились пятеро человек. Ещё повезло, что дети отделались небольшими ожогами. Даже у их пса обгорела задняя лапа, а у одной из мам на руке расплавилась золотая цепочка. В прошлом году в Кулунде через открытое окно в дом залетела шаровая молния — редкое явление даже для Алтая. Задыхающуюся от дыма бабушку спас зашедший в гости внук.

Не стал исключением и этот год: в поселке Благодатное под Барнаулом молния ударила в недавно построенный дом, не успели поставить громоотвод. Молодая семья с шестерыми детьми в одночасье остались без крыши над головой. Деньги на стройматериалы решили зарабатывать на благотворительных концертах. Помощь пообещал и губернатор Александр Карлин.

Почему Бийск не рад имуществу Минобороны

Статью об имущественных проблемах, связанных с недвижимостью и сохранением культурного наследия, 22 сентября опубликовала газета «Бийский рабочий» («БР»).

Здание военного госпиталя (он же пассаж купца Клевцова — первый магазин Бийска такого формата), возможно, в скором времени будет передано городу. В отличие от других объектов Минобороны за обладание им город прошел несколько судебных инстанций.

Как следует из статьи, госпиталь — то недвижимое имущество, которое хотя больших благ городу и не принесет, но все же логично требует включения в муниципальную собственность.

С другими «подарками» Минобороны не все так гладко. «Народная мудрость о том, что дареному коню в зубы не глядят, как нельзя лучше характеризует ситуацию. Оказывается, Федеральный закон № 423 «О порядке безвозмездной передачи военного имущества в муниципальную собственность» гласит, что согласия на такие действия с принимающей стороны не требуется. Этот фактор, а также то, что передача объектов происходит безвозмездно, то есть без всякой выгоды для ведомства, и влияет на качество документации. В частности при оформлении актов передачи не происходит передача информации о стоимости такого имущества», — иронизирует «БР». И приводит пример: документы по стоимости переданного имущества военного городка на Амурской, 107, город получил лишь спустя полгода после оформления приемки. Там, кстати, Минобороны с барского плеча еще включило в список передаваемого имущество, которое и вовсе не принадлежит ведомству, чем вызвало недоумение со стороны собственника — акционерного общества «Военторг».

Больше всего интересен вопрос определения стоимости таких объектов. К примеру, Минобороны передало городу две недействующие артезианские скважины. По документам стоимость была 460 млн руб. Бийские чиновники таким цифрам, мягко говоря, удивились и заказали обследование скважин экспертам «Востокбурвода». Те дали справку, согласно которой можно было бы назначить стоимость скважин в 1,2 млн руб., и то — будь те новыми.

«Скорее всего, в бухгалтерских документах Минобороны просто не провели деноминацию. В итоге скважины так и числятся в документах по ценам 90-х годов», — высказала предположение глава города Лидия Громогласова.

«Стройгаз» лишают самостоятельности

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству заявление АКГУП «Алтаймедтехника» о признании одного из крупнейших строительных предприятий региона — ОАО СПП «СтройГАЗ» — банкротом, — об этом 22 сентября информирует ИА «Банкфакс».

Претензии АКГУП «Алтаймедтехника» могут быть связаны с делом, которое арбитраж закончил рассматривать в мае 2016 года. Тогда «СтройГАЗ» заключил с истцом мировое соглашение, по которому тремя траншами до 10 июня, июля и августа должен был перечислить «Алтаймедтехнике» в общей сложности 2,7 млн рублей. Вероятно, сделано этого не было, что и послужило основанием для банкротного иска. Заявления о вступлении в дело о банкротстве поступили от ООО «Дельта» и ООО «Эксперт». ООО «Эксперт» имеет на руках судебное решение от июня 2016 года о взыскании со «СтройГАЗа» в общей сложности 638 тысяч рублей долга по договорам субподряда. Не исключено, что оно также не было исполнено. Из последних документов стало известно, что ООО «Дельта» является правопреемником другого юрлица, которому задолжал «СтройГАЗ». Пока заявления оставлены без движения из-за технических нюансов», — пишет информагентство.

Президент краевого союза строителей и инвесторов Михаил Фокин рассказал «Коммерсанту», что ситуация в «СтройГАЗе» критическая. «СтройГАЗ» сейчас находится в очень сложном положении, на некоторых объектах они прекратили работы, в компании кадровая чехарда, и на контакт они не идут», — заявил г-н Фокин. Он утверждает, что «СтройГАЗ» должен и одной из его компаний 5 млн рублей. «Вот в ноябре состоится собрание акционеров, и тогда можно будет говорить, изменится ли что-то серьезно в компании», — предположил спикер. Президент союза не исключил смены собственника в «СтройГАЗе»: «По некоторым данным, пакет акций компании может быть продан московскому инвестору».

Известно также, что за последние 1,5 года «СтройГАЗ» существенно сдал свои позиции на строительном рынке региона.

Барнаул готовит повышение цены за проезд

Цены на проезд в Барнауле могут подняться до конца текущего года. Об этом 26 сентября сообщает «ПОЛИТСИБРУ» со ссылкой на руководителя департамента информационной политики Барнаула Станислава Тетерятника. По его словам, в настоящее время комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула проводит экспертизу документов, которые были предоставлены перевозчиками с обоснованием увеличения тарифов.

По расчетам «Горэлектротранса», себестоимость перевозки одного пассажира на трамвае или троллейбусе после введения электронного билета и с учетом роста цен составит 18,52 руб. В связи с этим «Горэлектротранс» просит администрацию Барнаула поднять цену одной поездки до 21 рублей.

Из расчетов ОАО «БарнаулПассажирТранс» следует, что уже сегодня «фактическая себестоимость перевозки одного пассажира по автобусам большой вместимости 25,37 рубля. Автобусники просят поднять цену одной поездки до 26 рублей.

«Зернобанк» и его сомнительные сделки

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) направила шесть исков в Арбитражный суд Алтайского края о признании недействительными сделок «Зернобанка» на общую сумму около 100 млн рублей, совершенных незадолго до банкротства, — пишет 22 сентября ИА «Банкфакс» со ссылкой на источники «Интерфакса».

Напомним, это далеко не первые сомнительные операции барнаульского банка, лишившегося лицензии ровно год назад.

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По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, все оспариваемые договоры были заключены «Зернобанком» с его клиентами в период с 3 по 21 сентября 2015 года, тогда как лицензия отозвана 24 сентября. Крупнейшей из оспариваемых сделок стало списание 45 млн рублей с корсчета, открытого в «Алтайкапиталбанке», в счет досрочного погашения долга перед банком «Сибэс».

В конце декабря 2015 года стало известно о том, что временная администрация банка выявила 170 подозрительных сделок кредитного учреждения на сумму 2,084 млрд рублей.

При этом в период с 17 августа по 24 сентября 2015 года должник совершил 44 сделки, которые заключались в период возникновения финансовых трудностей и неплатежеспособности, а по характеру и интенсивности существенно отличались от ранее совершаемых. На этом основании временная администрация в финансовом анализе сделала вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Виновата … «белочка»

В Каменском суде рассматривалось не совсем обычное дело: на скамье подсудимых оказался мужчина, нанесший своей сожительнице несколько ножевых ранений из-за того, что она якобы привиделась ему ведьмой. Подробности 23 сентября сообщают на своем сайте «Каменске известия».

Как было установлено, житель с. Аллак (1978 г. р.) после длительного месячного беспрерывного употребления спиртного прекратил пить. И в течение недели не пил, но и спать не мог. И 25 декабря якобы к нему пришла «белочка», то есть начались галлюцинации.

Утром сожительница собиралась поехать в город, мужчина ее не отпустил и отправил спать. Сам пошел на кухню и закурил, в это время, с его слов, ему стало плохо. Мужчина зашел в комнату и на кровати, где спала гражданская жена, увидел «ведьму». Он испугался, так страшно женщина-ведьма выглядела. Взяв в кухне нож, вернулся и стал наносить удар за ударом.

Потом вдруг увидел, что ведьма превратилась в сожительницу. Когда нож выпал, потерпевшая убежала в соседнюю квартиру, где живет мать ее гражданского мужа.

Свекровь, обнаружив окровавленные раны, из которых видны были внутренние органы, перевязала сноху и отправила своего сожителя за фельдшером. Затем приехала «скорая» и увезла раненую в ЦРБ. А полиция забрала подозреваемого. Как утверждали его родственники, галлюцинации от злоупотребления спиртным у мужчины уже не в первый раз. Интересно, что судебно-психолого-психиатрическая комиссия экспертов не выявила у подсудимого никаких психических расстройств.

Алтайские литовцы: памяти ссыльных

Газета «На земле Троицкой» 23 сентября вспомнила события 1940−1952 годов, когда из Литвы было выслано в разные места более 276 тыс. человек, 7232 из них были расселены по горам и равнинам Алтая. В 1991 году по инициативе бывших ссыльных Литвы была организована экспедиция по поиску поселений литовских ссыльных и мест их захоронений.

Известно, что 23 района Алтайского края стали местом поселения ссыльных литовцев. Не стала исключением и троицкая земля. В июле 1941 года в поселок Троицкое прибыло шесть семей (16 человек) из Литвы. Еще десять семей (39 человек) были привезены на поселение возле кирпичной мастерской («Кирпичики») в 3 км от поселка Троицкого. Это были семьи учителей, агрономов, управляющих — почти одни женщины и дети и только трое мужчин. Среди них — семья министра образования Литовской республики Йозо Тонкуно (в 1954—1955 годах в ссылке здесь был он сам), семья историка Винуо Вилейшио. Некоторые ссыльные, жившие на «Кирпичиках», ходили на работы в Троицкое, где трудились на элеваторе, в обувном и одежном ателье. Другие, как и местные жители, работали в кирпичной мастерской, на выделке кожи, в конюшне, на очистке от снега железнодорожных путей. Жили в деревянных домах, по нескольку семей в комнате. Сначала было очень тяжело, потом обжились, обзавелись огородами, держали коров — по одной на несколько семей, — пишет районная газета.

Из статьи следует, что 20 сентября стараниями Алтайской краевой общественной организации «Общество литовской культуры» на кладбище села Заводское установлен крест с надписью «Литовцам, погибшим в ссылке во время репрессий 1941−1955 гг.».

Первый крест литовским ссыльным был установлен еще в 1990 году инициативной группой из Литвы под руководством бывшего ссыльного Витаутаса Тарасониса. По его же проекту в том же 1990 году был поставлен крест в окрестностях села Турочак, который через десять дней был снесен вандалами. В округе поселка Онгудай также находились многочисленные поселения литовских ссыльных, одна из которых, Юлия Чеконаускене, вырастила пятерых детей. За год до смерти она со своими сыновьями поставила на сельском кладбище памятник с надписью: «В память о страданиях литовских ссыльных». А в 1997 году трое бывших ссыльных — поэт Витаутас Цинаускас с членами своей семьи — поставили на кладбище села Рассказиха металлический крест в память о трех похороненных там согражданах.

Кусочек сахара 1942 года

О работе поисковиков из Краснощековского района 25 сентября написала газета «Алтайская правда». Летом они побывали в Севастополе: подняли останки 30 солдат, а также привезли ценные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

«Работали в Бахчисарайском районе. Рядом расположены Мекензиевы горы, которые считались естественным препятствием для немцев. Там шли жестокие бои в течение 250 дней. Наши защитники оборонялись, как могли», — рассказала заместитель руководителя поискового отряда «Поиск» Краснощековского района Оксана Мац.

По ее словам, район, где находились поисковики, ранее не исследовали. «Когда зашла в лес, увидела повсюду останки бойцов. Белые кости виднелись из-под листвы. Разброс раскопа доходил до 25 метров… Удалось восстановить картину событий. Это был январь — март 1942 года. Наши солдаты дошли до деревни Холмовка и попали в окружение. В течение недели они мужественно сражались, но выжить никому не удалось. Все фронтовики, сгинувшие в лесу, до сих пор считаются пропавшими без вести», — пояснила Оксана Мац.

Из экспонатов алтайским поисковикам достался кусочек сахара 1942 года. Его взяли из Инкерманских штолен — катакомб, где хранились запасы. «Когда Севастополь был захвачен, приняли решение взорвать эти тоннели. Сейчас их раскапывают и продукты делают экспонатами. Целую бутылку из-под шампанского мы нашли в лесу. Дело в том, что в городе бутылок с игристым напитком было предостаточно. Шампанское использовали вместо воды: заливали раны солдатам, варили на нем кашу и так далее», — отметила Оксана Мац.

В целом, в нынешнем году алтайские поисковики побывали в Смоленской, Тверской и Новгородской областях, в Республике Карелия и Севастополе.

По словам специалиста по работе с молодежью отдела гражданского и патриотического воспитания Алтайского краевого дворца молодежи Галины Буймовой, в крае сегодня сформировано семь поисковых отрядов. За этот год они совершили восемь экспедиций, приняли участие в поднятии 88 останков красноармейцев, 14 из них алтайские парни и девушки нашли самостоятельно.