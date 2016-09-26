Южно-Сахалинск, 26 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. На Сахалин для развития животноводства прибыла очередная партия элитных коров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. В числе пород: герефорды, абердин-ангусы и шароле.

onfermer.ru Бык породы шароле

Из Приамурья, через Татарский пролив 225 голов молодняка доставили на остров на паромах. На этот раз помимо герефордов и абердин-ангусов, на Сахалин впервые привезли и коров породы шароле. Они считаются самыми большими в мире, адаптированы к климатическим условиям Дальнего Востока, много положительных характеристик, в том числе — постное мясо.

По словам островного министра сельского хозяйства Михаила Кузьменко, все три породы выбраны неслучайно: быстро растут, от них получают мраморное мясо, неприхотливы к условиям содержания.

«Выносливые и репродуктивные коровы представляют породы с очень хорошей генетикой, которые дадут хорошее потомство. Бычков мы будем откармливать на мясо, а телочек использовать для дальнейшего воспроизводства», — добавил Кузьменко.

Министр отметил, что покупка племенного скота из Приамурья выгодна по стоимости и доставки. Телят отобрали в специализированных племенных животноводческих предприятиях. Это не последняя партии — всего планируют в этом году приобрести 1300 голов.