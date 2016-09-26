Москва, 26 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. За 8 месяцев 2016 года Сбербанк заработал рекордную прибыль вообще за все годы существования банка. Всего заработано 322 млрд рублей чистой прибыли. До конца года ожидания очень позитивные. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

ИА REGNUM Прибыль

«Но пока у нас всё нормально. Если говорить в целом о нашей работе, то мы выдали с начала текущего года 5,4 трлн рублей корпоративным заёмщикам, это достаточно значительная цифра. Но корпоративные заёмщики у нас в 2016 году упали в портфеле примерно на 4 процентных пункта», — сказал Греф.

«При этом растут физические лица. В этом году хорошая динамика по потребительским кредитам. Со второго полугодия значительно ожила динамика по ипотечному кредитованию, это очень позитивный фактор», — отметил глава Сбербанка.