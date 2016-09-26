Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Ростовской области усилена профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ. Комитет по молодежной политике уделяет этой работе особое внимание. В частности, проводятся форумы, слеты, акции, флешмобы. На заседании региональной антинаркотической комиссии принято решение о продолжении работы антинаркотических молодежных лагерей, передает корреспондент ИА REGNUM.

фото предоставлено комитетом молодежной политики РО Доклад председателя комитета по молодежной политике региона Владимира Бабина

В частности, второй год подряд на Дону проходит антинаркотический лагерь для подростков «группы риска» — «Прорыв». В рамках слета участникам о вреде употребления наркотических веществ и их пагубном влиянии на организм человека рассказывают специалисты, общественные деятели.

По словам председателя комитета по молодежной политике региона Владимира Бабина, в области реализуется уникальный проект «Премьера», в работе которого принимают участие общественная организация «Поколение Лекс» и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Ребята вместе с профессиональными актерами в течение двух месяцев готовят настоящий спектакль. В этом году премьера состоялась на малой сцене театра им. Горького.

«В рамках проекта состоялась экспериментальная постановка «Легенды рыцарства». Это действительно очень важное направление работы с ребятами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Здесь они пробуют себя в новом качестве, раскрывают свои способности. Наша общая задача — помочь им», — отметил Владимир Бабин.

Мероприятия профилактической направленности включены также в программу межрегиональных молодежных форумов «Молодая волна» и «Ростов», а областной конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья!» направлен на повышение эффективности формирования ценности жизни и здоровья. В муниципальных и зональных этапах спортивных состязаний принимают участие около 2 тыс. молодых семей.

Владимир Бабин отметил самые успешные работы антинаркотического конкурса, который проводятся в рамках госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Это программа «ЛадьЯ», конкурс социальной рекламы «Я за здоровый образ жизни», спортивные и культурно-досуговые фестивали и вечера, спартакиады, дискотеки, флэшмобы. С положительной стороны также отмечена работа общественных молодежных организаций «Ростов без наркотиков», «Благополучие поколений», «Молодые медики», «Донской союз молодежи», «Содружество детей и молодежи», патриотических и спортивных клубов.

Важную роль занимает в работе профилактика наркомании на просторах всемирной паутины и в социальных сетях. По словам Владимира Бабина, на Дону успешно реализуется проект «Антидурь-сообщество трезвых», который направлен на непосредственное вовлечение молодых людей в работу по выявлению незаконной продажи табака и алкоголя несовершеннолетним.

Что касается планов на ближайшее будущее, то в процесс профилактики наркомании планируется активнее вовлекать родителей, волонтеров.