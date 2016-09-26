Берлин, 26 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle подала в суд Анкары на правительство Турции по поводу ранее изъятой видеозаписи интервью с министром по делам молодёжи и спорта Акифом Чагатаем Кылычем. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба корпорации.

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По мнению медиахолдинга, действия властей Турции «не имеют ничего общего с нормами правового государства и с демократией». «При помощи правовых действий мы призываем турецкую сторону незамедлительно опубликовать наш материал», — говорится в заявлении главы Deutsche WelleПетера Лимбурга.

Напомним, интервью у министра журналисты Deutsche Welle взяли 5 сентября, однако оно не вышло в эфир — материал конфисковали представители министерства по делам молодежи и спорта. По их словам, главе ведомства не понравились вопросы корреспондентов в частности о попытке военного переворота и цензуре в турецких СМИ.

В Deutsche Welle отметили, что список вопросов для интервью был согласован с министерством заранее.