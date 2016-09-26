Владивосток, 26 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Введение в России курортного сбора имеет ряд преимуществ: это и развитие санаторно-курортной зоны, выведение из тени организаций гостиничного толка, и оживление статистики. Однако, по мнению исполнительного директора агентства путешествий «Приморский клуб» Ольги Гуревич, в этой теме пока остаётся слишком много вопросов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С одной стороны, если будут вводить курортный сбор, это хорошо, потому что тогда вероятно будет на что развивать санаторно-курортную сферу. С другой стороны, люди должны понимать, за что платить. У нас санаторно-курортные зоны в таком состоянии, что за них деньги брать как-то даже… Как всегда у нас ничего не понятно: с кого будут брать сборы, субъект будет получать эти деньги или государство, могут ли это вводить во Владивостоке или для этого нужно стать какой-то особой курортно-санаторной зоной? Деньги нужны, но с чего начинать?», — отмечает эксперт.

Ольга Гуревич обозначила, что при обсуждении этого вопроса озвучивались разные цифры курортного сбора: вплоть до 300 рублей. По её словам, во всём мире есть общепринятая и понятная величина, которая не превышает 1 доллара или же 1 евро.

«Если 300 рублей за день — это безумные деньги, нигде в мире такого нет. По большому счёту, эта сумма не должна быть замета для туриста: 50 рублей, например. А для бюджета это будет уже достаточно внушительная сумма», — уверена исполнительный директор агентства путешествий.

«Это выведет из тени организации, которые занимаются приёмом. И даст более понятную статистику. Потому что по количеству уплаченных налогов можно будет посчитать, сколько людей у нас действительно приезжает и проживает. Статистика очень плавает: один говорит миллионы, другой — тысячи», — заключила Ольга Гуревич.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2017 года ввести курортный сбор, доход от которого будет направлен на развитие санаторно-курортного комплекса страны. К 1 мая аппарату Дмитрия Медведева также предстоит утвердить стратегию развития санаторно-курортного комплекса, чтобы собранные средства были потрачены эффективно.