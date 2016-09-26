Нужда или обман: В столице Карачаево-Черкесии посчитают всех попрошаек
Черкесск, 26 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начались мероприятия по созданию единой базы лиц, выпрашивающих подаяние на улицах города Черкесска. В совместных рейдах участвуют представители мэрии и сотрудники полиции, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе столичной администрации.
Инициатива проведения акции принадлежит одному из жителей города. По его мнению, среди тех, кто просит помощи от прохожих, есть действительно нуждающиеся, которым нужно оказывать реальную помощь, а есть и аферисты, наживающиеся на доброте горожан.
В размещенном на сайте городской администрации в разделе «Активный горожанин» предложении он написал: «Предлагаю освободить Черкесск от этого безобразия! А для этого провести рейд добровольцев по городским улицам с целью сбора данных по каждому попрошайке — с фотографией, достоверной информацией о месте жительства, о том, в чем нуждается он и его семья».
В ходе первого рейда по предложению неравнодушного жителя города его участники побеседовали с теми, кто сидит с протянутой рукой на городских улицах и рынках. Сотрудники полиции напомнили попрошайкам об административной ответственности и вынесли первое предупреждение.
Стоит отметить, что такое явление, как попрошайничество — бич многих регионов России. Так некоторое время назад калужские полицейские вышли с инициативой к местным властям дополнить региональный закон «Об административных правонарушениях в Калужской области» статьей «Попрошайничество и приставание к гражданам».
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