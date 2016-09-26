Таллин, 26 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В 2016 году канцелярии президента Эстонии на текущие расходы было выделено 4,4 миллиона евро из государственного бюджета. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил эстонский телеканал ETV+, отметив, что львиная доля расходов приходится на содержание персонала, обеспечивающего работу главы республики. Всего при канцелярии президента работают 60 человек, а на оплату их труда потрачено 2 миллиона евро.

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Сам президент Эстонии получает зарплату размером 5200 евро в месяц, то есть на его зарплату государство тратит 80 000 евро в год. После того, как президент покидает свой пост, он имеет право на пенсию в размере 75% от президентской зарплаты, а после его смерти пенсию в 50% от зарплаты президента может получать его жена. Кроме того, канцелярия президента Эстонии распределяет выделенные из бюджета деньги на содержание хозяйства и недвижимости, а также на транспортные расходы.

Кроме прямого финансирования канцелярии президента есть расходы, которые покрываются дополнительно и по линии других ведомств. Так, за покупку президентского автомобиля отвечает Департамент полиции и погранохраны Министерства внутренних дел страны, поэтому эта статья расходов не входит в бюджет президентской канцелярии, а цена автомобиля засекречена из соображений безопасности. В последний раз новый президентский автомобиль был куплен в 2016 году.