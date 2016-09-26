Пекин, 26 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Власти острова Тайвань эвакуировали тысячи туристов с прилегающих небольших островов и организовали около 100 убежищ по всему острову, т.к. на остров надвигается новый тайфун, сообщает 26 сентября France Press.

NASA Тайфун

К острову приближается тайфун «Меги», который уже вызвал сильный порывистый ветер и высокие волны на Тайване. В минувшие выходные с близлежащих небольших островов были эвакуированы около 3 тыс. 700 туристов. Более 35 тыс. солдат были мобилизованы для ликвидации последствий стихийного бедствия. Открыто 92 убежища.

Утром 26 сентября тайфун «Меги» находился в 530 км от тайваньского города Хуалянь. Порывы ветра достигали 191 км/ч.

Напомним, в середине сентября на восточное побережье Тайваня обрушился тайфун «Меранти» — самый мощный тайфун за последний 21 год. Максимальная скорость ветра составляла 370 км/ч.