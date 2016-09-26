Калуга, 26 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Более 4 млрд рублей составляет общий долг Калужской области за потребленные ресурсы, сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM, по материалам расширенного заседания регионального правительства.

Так, по состоянию на 1 сентября 2016 года долги за теплоснабжение (горячее) водоснабжение 1 млрд 508 млн рублей, электроэнергию — 1 млрд 395 млн рублей газоснабжение — 774 млн рублей, водоснабжение — 620 млн рублей. Задолженность делится на текущую — до 30 дней и просроченную — свыше месяца. Если, текущая задолженность равна 1 млрд 235 млн рублей, то просроченная задолженность составляет 3 млрд 175 млн рублей. И здесь, руководство области особенно беспокоит, так называемая «мораторная» задолженность обанкротившихся или находящихся в стадии банкротства предприятий. По сути, 600 млн рублей выведены с рынка, где почти 70% — это задолженность управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса.

Так, только в Калуге три основных должника: ООО «Калуга Заказчик», долг которого составляет почти 65 млн рублей, ООО «Калуга Сервис» (11 млн рублей) и ООО «УК «Квартал» (21 млн рублей). Интересно, что агентом по собиранию платежей в этих УК является ООО «РКЦ «Калуга», которым руководит Василий Борис, который, в свою очередь, учредил пресловутые ООО «Калуга Заказчик» и ООО «Калуга Сервис».

Между тем, губернатор области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищения.