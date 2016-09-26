Нижний Новгород, 26 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на АО «ОКБМ Африкантов» (научно-производственный центр атомного машиностроения, входит в структуру ГК «Росатом») произошла нештатная ситуация — в помещении стенда физической лаборатории 23 сентября произошла нештатная ситуация, вызвавшая неконтролируемое увеличение мощности стенда — произошло превышение контрольных уровней излучения и сработала система аварийной сигнализации.

PublicDomainPictures Радиация

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, в соответствии с инструкцией, персонал покинул помещение стенда и был направлен на обследование в медицинское учреждение. По итогам обследования семерых сотрудников АО «ОКБМ Африкантов» в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна в Москве, установлено, что их состояние удовлетворительное, клинических проявлений лучевой болезни не выявлено. В ближайшие сутки сотрудникам ОКБМ будут проведены дополнительные контрольные анализы.

На предприятии уверяют, что нештатная ситуация имеет локальный характер: за пределы защитного бокса не вышла, и не представляет угрозы для сотрудников ОКБМ и населения на прилегающих территориях. Радиоактивного загрязнения не возникало.

В настоящее время сотрудники всех подразделений предприятия работают в штатном режиме.

Спустя час после нештатной ситуации сотрудники предприятия приступили к мониторингу радиационной обстановки. Результаты замеров по данным на 23 и 24 сентября не превышают контрольных уровней, в пределах естественного природного фона.

Эту информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным управления, замеры в Московском районе Нижнего Новгорода показали что. На текущий момент радиационный фон в норме, не превышает нормативных значений.