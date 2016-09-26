Рязань, 26 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Рязанской области в январе-августе 2015 года от случайных отравлений умерли 55 человек, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM в Рязаньстате, за восемь месяцев 2015 года из-за этой причины умерли всего 40 человек.

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Всего в январе-августе 2016 года в Рязанской области умерли 12 тысяч человек, что почти не отличается от показателей 2015 года. При этом все больше людей умирают от болезней органов дыхания, пищеварения и инфекций. Что касается внешних причин смерти, то здесь наблюдается снижение смертности. К примеру, в ДТП с начала 2016 года погибли на 16% меньше людей, чем в 2015 году. Также значительно уменьшилось количество убийств и самоубийств (на 19,4% и на 20,8%, соответственно).

К слову, значительно уменьшилась младенческая смертность. Если в 2015 году в области умерли 55 детей в возрасте до 1 года, то в 2016 году — всего 37.

ИА REGNUM отмечает, что с начала года в Рязанской области родились почти 8,7 тысячи человек. При этом естественная убыль населения составила 3,4 тысячи населения.

«В демографическом развитии области сохраняется процесс депопуляции населения. По регистрации событий в органах ЗАГС в январе-августе 2016 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза», — сообщили в Рязаньстате.