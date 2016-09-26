Москва, 26 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Игроки нефтяного рынка по-прежнему находятся в замешательстве, не зная чего ожидать от предстоящей встрече нефтепроизводителей в Алжире. По мнению директора по развитию eToro в РФ и СНГ Павла Саласа, неопределенность на рынке усиливают противоречивые заявления ОПЕК.

topwar.ru Нефть

«Изначально Саудовская Аравия выразила готовность к сокращению объемов производства от текущих рекордных значений до январских уровней при условии, что Иран согласится заморозить добычу на текущих уровнях. Однако вскоре те же саудиты отправили котировки в свободное падение, заявив, что никаких договоренностей от встречи ждать не стоит, и совещание будет носить консультационный характер. Тегеран снова станет главной интригой переговоров», — считает Салас.

«Эта неделя, безусловно, станет ключевой для сырьевого сегмента, и итоги долгожданной встречи экспортеров задаст котировкам тон на среднесрочную перспективу. В случае провала переговоров Brent с легкостью прорвет уровень $45, откуда может обвалиться к $43,40 и далее к $42», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефтяной рынок лихорадит

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, мировые цены на нефть увеличиваются в ходе торгов понедельника, благодаря позитивным заявлениям главы Минэнерго Алжира Нуреддина Бутерфа по встрече стран-нефтепроизводителей на следующей неделе. Так, по состоянию на 07:17 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,73% — до $46,82 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74% — до $44,81.