Чебоксары, 26 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии после выборов кадровые изменения происходят не только в правительстве республики, но и в администрации столицы республики. Место заместителя главы администрации Чебоксар по экономике, которое оставалось вакантным более двух месяцев, занял 33-летний Михаил Жирнов, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. Ранее он работал начальником отдела в кремлевской поликлинике в Москве.

Администрация Чебоксар Михаил Жирнов

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О новом кадровом назначении было объявлено сегодня, 26 сентября, на общегородской планерке. Заместителем главы администрации по экономическому развитию и финансам стал Михаил Жирнов, ранее возглавлявший планово-экономический отдел и контрактную службу ФГУБ «Поликлиника №1» управления делами президента РФ в Москве. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что Михаил Жирнов «имеет большой опыт работы в финансовой сфере, контрольно-ревизионных структурах, отделе кредитования и инвестиций» и «пожелал новому руководителю плодотворной работы», отмечается в релизе.

Напомним, у главы администрации Чебоксар — шесть заместителей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2016 года по собственному желанию был освобождён от должности вице-мэра Максим Семенов, который занимал пост заместителя главы администрации экономическому развитию и финансам с 2011 года и курировал управления по регулированию тарифов, по развитию потребительского рынка, а также отдел экономики. Также 11 июля путём реорганизации ряда отделов было создано управление муниципального контроля.

Справка ИА REGNUM. Михаил Александрович Жирнов родился 2 июня 1983 года в городе Чебоксары. В 2005 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию при Министерстве РФ по налогам и сборам, в 2010 году — академию народного хозяйства при правительстве РФ. Квалификация — экономист, специальности — «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент в здравоохранении».

В 2000 году уехал в Москву, где два года работал охранником, затем два года — торговым представителем и менеджером в частной организации. Затем в течение трёх лет сменил в Москве три работы, проработав помощником управляющего сетью магазинами кондитерской фабрики «Конфаэль», менеджером в отделе внутреннего аудита в дистрибьюторской компании «Оптима» и контролером-ревизором в ФГУП «Эксплор».

В 2007—2008 годах работал в Чебоксарах ведущим специалистом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» и замначальника управления ОАО «Альфа-Банк». В 2008—2010 годах трудился в должности заместителя главного врача по экономическим вопросам в «Городской клинической больнице №1» в Чебоксарах, затем более года — заместителем главврача по коммерческим вопросам в Новочебоксарской городской больнице. С апреля 2012 года по март 2015 года возглавлял ООО «Региональный центр дистрибьюции» (г.Чебоксары), потом перешёл работать начальником отдела в ГКУ «Крымздрав» (г. Симферополь). С января 2016 года занимал должность начальника планово-экономического отдела, руководителя контрактной службы ФГУП «Поликлиника №1» управделами президента РФ в Москве.