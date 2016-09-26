Москва, 26 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Рубль снова сдержанно реагирует на волатильность в сырьевом сегменте, получая также поддержку со стороны налоговых выплат, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Доллар

«Кроме того, несмотря на некоторые попытки восстановления, доллар все еще остается под впечатлением от осторожной риторики Федрезерва. Впрочем, в связи с грядущим алжирским саммитом, который решит дальнейшую судьбу цен на нефть, корреляция между рублем и Brent может возрасти. Соответственно, эта неделя может оказаться достаточно волатильной для российской валюты, и в зависимости от итогов встречи ОПЕК доллар поднимется выше 65 рублей или упадет в район 63 рублей», — предположил эксперт.

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«Сегодня, 26 сентября, доллар может закрепиться на отметке 64 рубля однако в случае восстановления котировок «черного золота» во второй половине дня, курс валюты может вернуться под психологическую отметку. Покупки Brent на низких уровнях вкупе с пиком налоговых выплат может оказать поддержку российской валюте», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевой курс рубля в ходе торгов снизился к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи 26 сентября. Так, к 10:40 мск доллар США вырос на 9 копеек и составил 64,15 рубля. Биржевой курс евро к этому времени поднялся на 14,75 копейки до 72,08 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла до 46,82 доллара за баррель.