Москва, 26 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день на положение автомобильной сферы влияет негативная динамика экономики. Об этом 26 сентября в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы автомобильную отрасль поддерживали доступными для государства методами, включая различные формы льгот, субсидий, но это, конечно, до конца все равно ситуацию не изменило, и определенное падение там наблюдается», — сказал Медведев.

По его словам, в России сформировалась реальная современная отрасль автопрома: «Мы поддержу автопрома продолжим, для того чтобы достижения в этой сфере — а тут их отрицать никто не может, поскольку у нас теперь есть реальная современная отрасль автопрома — не были утрачены в довольно сложной экономической ситуации. Надеюсь, что и Сбербанк тоже будет вносить свою лепту».

Напомним, ранее в ходе своего недавнего визита в Тольятти и посещения предприятий автопрома Дмитрий Медведев заявил о том, что российские власти не прекратят поддерживать и развивать автомобильную промышленность.