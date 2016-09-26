Медведев заявил о продолжении поддержки автопрома в России
Москва, 26 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день на положение автомобильной сферы влияет негативная динамика экономики. Об этом 26 сентября в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Мы автомобильную отрасль поддерживали доступными для государства методами, включая различные формы льгот, субсидий, но это, конечно, до конца все равно ситуацию не изменило, и определенное падение там наблюдается», — сказал Медведев.
По его словам, в России сформировалась реальная современная отрасль автопрома: «Мы поддержу автопрома продолжим, для того чтобы достижения в этой сфере — а тут их отрицать никто не может, поскольку у нас теперь есть реальная современная отрасль автопрома — не были утрачены в довольно сложной экономической ситуации. Надеюсь, что и Сбербанк тоже будет вносить свою лепту».
Напомним, ранее в ходе своего недавнего визита в Тольятти и посещения предприятий автопрома Дмитрий Медведев заявил о том, что российские власти не прекратят поддерживать и развивать автомобильную промышленность.