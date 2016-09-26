Анкара, 26 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. На юго-востоке Турции взорван автобус, перевозящий военнослужащих, восемь солдат получили ранения, заявили силовые ведомства Турции, сообщает 16 сентября Reuters.

Michael Deal Взрыв

Взрыв произошел на оживленной дороге, соединяющей города Дерик и Кизилтепе в провинции Мардин, граничащей с Сирией.

Террористы взорвали бомбу, установленную на дороге в момент, когда автобус, на котором были гражданские номерные знаки, проезжал мимо, сообщили источники безопасности Турции. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Власти Турции подозревают Рабочую партию Курдистана (РПК) в организации теракта. Представители РПК борются за автономию юго-востока Турции, где проживает большинство 15 миллионного населения курдов.