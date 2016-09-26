Одинцово, Московская область, 26 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Бизнесмен Вагиф Пейсахов, одолживший у народного артиста СССР Иосифа Кобзона $25 млн и проигравший эти деньги в карты, приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такое решение, как передает РИА Новости, принял Одинцовский суд Подмосковья.

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«Суд признал Пейсахова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала пресс-секретарь суда.

При этом она добавила, что в течение 10 дней приговор суда может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

По данным следствия, бизнесмен Пейсахов несколько раз одалживал финансовые средства у Кобзона, каждый раз заявляя, что они пойдут на развитие бизнеса. По настоянию народного артиста СССР 1 февраля 2014 г. они официально заключили 2 договора займа на $25 млн — сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к этому времени.

В марте бизнесмен сообщил, что он не в состоянии выполнить обязательства по договорам, так как все финансовые средства он проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию.