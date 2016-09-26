Москва, 26 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Сбербанк ведет совместную с ФСБ работу по созданию общероссийской системы, предназначенной для защиты от киберпреступников, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, сообщает Bloomberg.

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По словам Кузнецова, проект рассчитан на другие российские банки. В настоящее время кредитные организации обращаются за помощью к Сбербанку, однако через некоторое время у них снова возникают проблемы.

Ожидается, что система будет завершена к 2018 году. Основой проекта станет машинное обучение. Также Кузнецов отметил, что заслугой пяти действующих центров кибербезопасности банка стало предотвращение убытков общим размером 8 млрд рублей.