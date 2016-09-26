Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Автомобильный рынок Санкт-Петербурга в августе 2016 года вновь, как и в июле, сократился на 8% по сравнению с аналогичными периодами 2015 года. Общее падение продаж по итогам января-августа текущего года составило 5%. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщило профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Виктория Бабаева ИА REGNUM Hyundai Creta

В январе-августе 2016 года в Санкт-Петербурге был продан 75 721 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, из них в августе — 9 536 новых автомобилей.

Как отмечает гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, «если объем продаж продолжит ежемесячно находиться около отметки в 10 000 машин, то по итогам года автомобильный рынок Петербурга может упасть на 8−10%».

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России за восемь месяцев 2016 года составила 8,5% (за аналогичный период 2015 года — 7,5%).

В рейтинге наиболее продаваемых в Петербурге марок первое место по-прежнему удерживает Hyundai — в августе продано 1199 автомобилей этой марки (+42% к августу 2015 года). На втором месте Lada — 919 машин (+29%), на третьем — Renault, 806 автомобилей (-5%). Также в десятке лидеров — Kia, Volkswagen, Ford, Skoda, Toyota, Nissan, Mercedes.

По мнению экспертов, Hyundai упрочил свое лидерство за счет выхода на рынок новой модели — компактного кроссовера Creta, объем продаж которой составил четверть от общего числа реализованных автомобилей марки Hyundai в городе. «Lada после того, как вернулась в июле на второе место, продолжила наращивать свой отрыв от Renault», — отмечают специалисты.

В петербургском топ-10 по итогам 8 месяцев 2016 года пять брендов показали положительные результаты реализации автомобилей. В целом же среди продающихся на рынке новых марок лучшая динамика продаж у Jaguar — рост 108%, самое сильное падение у SsangYong — 97%.